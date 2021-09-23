«Завтрак с директором» оценили родители и ученики хабаровской школы №38 Фото: Администрация Хабаровска

В столовой хабаровской школы №38 состоялся нетипичный завтрак. На прием пищи пригласили родителей учеников, чтобы те оценили качество питания своих чад. Родителям выдали пластиковые халаты, маски и перчатки. Все, как полагается по санитарным нормам. Также на мероприятии присутствовала директор школы.

- Бесплатными завтраками обеспечены ученики с первого по четвертый класс включительно, а также дети из многодетных и малообеспеченных семей и ребята с ограниченными возможностями здоровья. Им положены и бесплатные обеды, - рассказала Светлана Глухова, директор школы № 38.

Подобные акции носят название «Завтрак с директором». Их проводят по заявкам родителей раз в месяц для всех хабаровских школ.

- По поводу питания у моей дочки нет претензий. Готовят в школьной столовой хорошо, меню разнообразное. Я в этом лично убедилась. Главное, что все блюда свежие и вкусные. Плюс к этому есть буфет, - поделилась своими впечатлениями Ольга Ванькова, мама одной из первоклассниц.

Также в рамках акции родители и директора решают наболевшие вопросы.

- Акция возникла по инициативе родителей. У них было много вопросов к меню и составу блюд. Суть мероприятия – это родительский контроль. Мы, в свою очередь, рассказываем мамам и папам о стандартах школьного питания. Оно должно быть вкусным, сбалансированным и полезным, - отметила Ксения Братанова, главный специалист управления образования администрации Хабаровска.

В этот раз в школу № 38 за одним большим столом собрались родители учеников младших классов. Они оценили те самые бесплатные завтраки.