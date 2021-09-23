Горячая вода появится в домах хабаровчан в районе улиц Ленина и Запарина

Горячая вода появится в домах хабаровчан в районе улиц Леина и Запарина Фото: Администрация Хабаровска

В Хабаровске с 20 по 22 сентября проводились плановые гидравлические испытания в зоне обслуживания ТЭЦ-2. Во время испытаний в районе улиц Запарина - Ленина прорвало трубопровод. Вода вышла прямо на тротуар.

- На участке проводится ремонт. Рабочие заменяют поврежденный участок трубопровода и облагораживают территорию рядом с ним. Ремонт не повлияет на перенос времени включения - горячая вода у пользователей ТЭЦ-2 появится в срок. Услугу возобновят ровно в полночь, с 23 на 24 число, - отметили в пресс-службе АО «Дальневосточная генерирующая компания».

Стоит отметить, что гидравлические испытания необходимы для подготовки трубопроводов к зиме. Во время испытаний трубы проверяют на прочность - туда подается вода с давлением, превышающим рабочее. При этом выявляются и другие проблемы: повреждение коррозией и другие дефекты. Все трубы нужно привести в порядок до начала отопительного сезона.