Самолет Ан-26 пропал под Хабаровском: специалисты медицины катастроф готовы оказать помощь Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

До сих пор сотрудники МЧС идут до предположительного места крушения самолета Ан-26. В пути находится 40 специалистов. Сейчас к экстренному приему экипажа готовятся хабаровские медики.

- Министерство здравоохранения Хабаровского края проводит мероприятия по мобилизации сил и средств. Краевым центром медицины катастроф сформированы дополнительные бригады, развернуты койки в специализированных учреждениях третьего уровня в Краевых клинических больницах №1 и №2. Соответствующие силы и средства будут направлены на оказание медицинской помощи в случае первой необходимости, - сообщил Юрий Бойченко, министр здравоохранения Хабаровского края.

Кроме того, медики готовы оказать психологическую помощь родственникам членов экипажа.

Напомним, что воздушное судно исчезло 22 сентября во время технического полета. Утром 23 сентября обломки самолета были обнаружены спасателями МЧС во время облета на вертолете Ми-8.