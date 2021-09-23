«Букет» переломов получил 58-летний хабаровчанин под колесами микроавтобуса. Фото УГИБДД по Хабаровску

Поздно вечером в Хабаровске 45-летняя владелица Toyota Hiace сбила пешехода, который переходил дорогу на улице Карла Маркса в неположенном месте. При этом рядом располагалась регулируемая «зебра».

Сбитый 58-летний мужчина получил множественные переломы ребер, пневмоторакс, закрытый перелом левой голени большеберцовой кости, ушиб лба, закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, перелом правой височной кости.

В больницу при этом пострадавший обратился самостоятельно.

Водитель микроавтобуса на момент ДТП была трезвой, за рулем с 2021 года. Автомобиль помещен на спецстоянку.

Напомним, ранее в селе Вострецово Охотского района внедорожник упал с моста в реку. За рулем Toyota Land Cruiser сидел 29-летний водитель. Мужчина не справился с управлением.