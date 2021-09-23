Погода в Хабаровске 24 сентября 2021: ветер стих Фото: Алексей ЖУРАВЛЕВ

В Хабаровском крае нормализовалась погода. После двух дней испытаний хабаровчан на прочность, ветер в регионе стих.

В Хабаровске 24 сентября ожидается до +19 градусов. Ночью похолодает до +2. Скорость ветра составит 5-10 метров в секунду. Осадков не ожидается.

На юге края местами без существенных осадков. Днем от +16 до +21 градуса. Ночью от +2 до +7. Порывы ветра ожидаются от 5 до 10 метров в секунду.

В центральных районах края без существенных осадков. В светлое время суток от +15 до +22, ночью от +2 до +7. Максимальная скорость ветра достигнет+13 градусов.

На севере края без осадков и до +20 днем. Ночью от -3 до +5. Ветер северный, юго-западный от 3 до 13 метров в секунду.

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