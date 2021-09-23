В Хабаровске в полтора раза возросло число тяжелобольных коронавирусом Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Хабаровском крае за минувшие 24 часа коронавирус подтвердился у 285 человек. Об этом сообщили в региональном минздраве.

Больше всего новых инфицированных зарегистрировано в Хабаровске - 155, в Комсомольске - 43, районе Лазо - 17, в Нанайском - 15, в Солнечном -13, в Ульчском- 12, в Комсомольском -11.

На остальной территории региона зафиксированы единичные случаи инфицирования.

- Выздоровели 288 жителей края, 32 пациента находятся в тяжелом состоянии, 13 подключены к аппаратам ИВЛ. Четверо скончались. Сейчас в регионе развернуто 1598 коек для ковид-больных. Из них свободно 395, - уточнили в пресс-службе ведомства.

КОНКРЕТНО

В Хабаровском крае привито от COVID-19 - 341 424 человека. Из них 316 037 получили оба компонента вакцины.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 82 037 случая коронавируса:

75 947 человек выздоровели;

5316 находятся на лечении (1203 в стационаре, амбулаторно 4113);

Скончались 774 человека.

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