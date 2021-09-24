Жителям Нанайского района Хабаровского края пообещали лучшую жизнь Фото: Правительство Хабаровского края

Уровень жизни жителей Нанайского района вскоре станет заметно выше. У жителей появится цифровое ТВ, новое здание почты, пожарное депо и центр экспертиз диких животных, сообщили в правительстве Хабаровского края.

В районе более двух лет не работало телевидение из-за отключения аналогового вещания. Те, кто мог себе позволить установить спутниковые тарелки, сделали это. Теперь же там запущен новый объект цифрового эфирного вещания.

– Люди смогут смотреть каналы двух мультиплексов, в которые входят 20 ведущих российских телеканалов. Здесь живет меньше 400 человек, но это не значит, что они отрезаны от мира. Наша задача – обеспечить равные условия жизни во всех уголках Хабаровского края, – отметил глава региона Михаил Дегтярев.

Сейчас цифровое телевидение стало доступно в 284 населенных пунктах края, где живут 98,3% жителей региона.

В селе Арсентьево вскоре появится новое почтовое отделение. Пока что его заменяет здание местной администрации, но оно нуждается в ремонте. К реализации этого проекта подключился центр «Амурский тигр». Именно он собрал деньги на постройку. Бюджетные средства задействованы не будут.

- Здание предназначено для получения востребованных услуг без необходимости выезда из удаленного поселка, что является существенным условием благополучия коренных жителей края,- отметили в правительстве региона.

Помимо постройки почтового отделения, «Амурский тигр» возведет и пожарное депо. Это особенно важно, так как в поселке нет пожарной части, а ближайшая в 65 километрах.

Во время своего визита в регион председатель Наблюдательного совета АНО «Амурский тигр» Константин Чуйченко проверил и то, как идет строительство специализированного центра экспертиз диких животных в Хабаровске. Сейчас там сделан фундамент и проводятся коммуникации. Будущий центр позволит значительно сократить сроки диагностики заболеваний животных, а также расходы на их транспортировку, оперативно выявлять возбудителей опасных заболеваний и причины гибели диких особей.

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