В Хабаровском крае работают школы будущих мам Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае работают школы будущих мам. На бесплатных занятиях женщинам рассказывают о том, как правильно следить за своим здоровьем во время беременности, посвящают в нюансы, связанные с родами и уходом за малышом, сообщили в правительстве Хабаровского края.

Для многих будущих мам такие курсы - отличный способ снять моральное напряжение перед предстоящим пополнением в семействе и избавиться от страхов.

– Гораздо правильнее задать вопросы и получить ответы от врачей, чем читать в интернете недостоверную информацию. Женщина успокаивается, и процесс родов потом проходит более приятно и спокойно. После рождения малыша в родильном отделении мам учат ухаживать за новорожденными, рассказывают об особенностях гигиены детей. В нашем родильном доме также приходят волонтеры-специалисты по грудному вскармливанию, учат правильно прикладывать детей к груди. Мы стараемся максимально подготовить будущим мам к рождению ребенка, – рассказал главный врач родильного №2 г. Хабаровска Дмитрий Ежов.

В региональном минздраве отмечают, что в случае наступления беременности прийти к доктору нужно на сроке до 12 недель. В это время как раз подходит пора сделать первое УЗИ, чтобы узнать немало важной информации о здоровье будущего малыша.

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