Школьники Хабаровского края могут ездить в общественном транспорте бесплатно
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Хабаровском крае школьникам разрешили бесплатный проезд в общественном транспорте. Помощь оказывается детям из многодетных семей, сообщили в правительстве Хабаровского края.
- Кроме школьников из многодетных семей, она распространяется также на людей пожилого возраста и федеральных льготников. Механизм проезда по банковской карте заработал с 1 февраля 2021 года. За этот период им воспользовались 4,4 тысячи граждан, расходы краевого бюджета составили 4,3 миллиона рублей, - рассказали в ведомстве.
Ежемесячно на проезд будет выделяться по тысяче рублей. Чтобы получить выплату, родители детей должны оформить бесконтактную банковскую карту «Мир».
Отметим, что программа поддержки действует с 2019 года.
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
WhatsApp: +7 962-223-38-83
Почта: red.habkp@phkp.ru
Наши соцсети:
- Instagram;
- ВКонтакте;