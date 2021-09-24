Школьники Хабаровского края могут ездить в общественном транспорте бесплатно Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Хабаровском крае школьникам разрешили бесплатный проезд в общественном транспорте. Помощь оказывается детям из многодетных семей, сообщили в правительстве Хабаровского края.

- Кроме школьников из многодетных семей, она распространяется также на людей пожилого возраста и федеральных льготников. Механизм проезда по банковской карте заработал с 1 февраля 2021 года. За этот период им воспользовались 4,4 тысячи граждан, расходы краевого бюджета составили 4,3 миллиона рублей, - рассказали в ведомстве.

Ежемесячно на проезд будет выделяться по тысяче рублей. Чтобы получить выплату, родители детей должны оформить бесконтактную банковскую карту «Мир».

Отметим, что программа поддержки действует с 2019 года.

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