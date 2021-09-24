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Происшествия24 сентября 2021 5:35

250 килограммов черной икры изъяли у браконьеров в Хабаровском крае

При задержании организованной группы действовал ОМОН
Илья ФЕДУЛОВ
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250 килограммов черной икры изъяли у браконьеров в Хабаровском крае. ФОТО СУ СКР по Хабаровскому краю и ЕАО

250 килограммов черной икры изъяли у браконьеров в Хабаровском крае. ФОТО СУ СКР по Хабаровскому краю и ЕАО

Трое жителей Хабаровского края по предварительному сговору незаконно вылавливали, перевозили и продавали рыбу и черную икру в больших объемах.

Группу задержали при участии сил УФСБ России и ОМОНа во время выгрузки из катера не менее 250 килограммов черной икры, а также 20 килограммов тушек осетра.

Следственный комитет возбудил уголовное дело. В настоящее время в суд передано ходатайство о заключении под стражу. Расследование продолжается.

250 килограммов черной икры изъяли у браконьеров в Хабаровском крае. ФОТО СУ СКР по Хабаровскому краю и ЕАО

250 килограммов черной икры изъяли у браконьеров в Хабаровском крае. ФОТО СУ СКР по Хабаровскому краю и ЕАО