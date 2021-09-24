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Политика24 сентября 2021 7:12

«Доход Хабаровска увеличился на 800 млн рублей», - Юрий Ягодин

Депутат хабаровской гордумы рассказал, что значительная часть этих денег пойдет на народное образование в краевой столице
Максим МОЛОТОВ
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Юрий Ягодин, председатель комитета по социальным вопросам хабаровской городской думы.

Юрий Ягодин, председатель комитета по социальным вопросам хабаровской городской думы.

Фото: Сергей ПЯТКОВ

На сентябрьском заседании Хабаровской городской думы, которое прошло во вторник, 21 сентября, основной вопрос, рассматриваемый депутатами, касался внесения изменений в бюджет города. У Хабаровска появились дополнительные деньги, и народные избранники решали, как их распределить оптимальным образом.

- Доходная часть бюджета Хабаровска увеличилась примерно на 800 миллионов рублей. Комитет по социальной защите совместно с комитетом по городскому хозяйству голосовали, чтобы четвертая часть этих денег была направлена в учебные учреждения. Так и получилось – общим голосованием решено, что 200 млн рублей пойдут в школы. Они будут к общей пользе истрачены на оплату труда работников городского образования, на питание учащихся, на ремонт учебных учреждений – там, где он жизненно необходим – и на закупку столь же необходимого оборудования, - прокомментировал решение думы Юрий Ягодин, председатель комитета по социальным вопросам хабаровской городской думы.

Кроме того, в краевой столице продолжается стремительный рост количества территорий общественного самоуправления. В сентябре гордума зафиксировала и санкционировала деятельность 22 ТОС.