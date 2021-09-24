«Доход Хабаровска увеличился на 800 млн рублей», - Юрий Ягодин

Юрий Ягодин, председатель комитета по социальным вопросам хабаровской городской думы. Фото: Сергей ПЯТКОВ

На сентябрьском заседании Хабаровской городской думы, которое прошло во вторник, 21 сентября, основной вопрос, рассматриваемый депутатами, касался внесения изменений в бюджет города. У Хабаровска появились дополнительные деньги, и народные избранники решали, как их распределить оптимальным образом.

- Доходная часть бюджета Хабаровска увеличилась примерно на 800 миллионов рублей. Комитет по социальной защите совместно с комитетом по городскому хозяйству голосовали, чтобы четвертая часть этих денег была направлена в учебные учреждения. Так и получилось – общим голосованием решено, что 200 млн рублей пойдут в школы. Они будут к общей пользе истрачены на оплату труда работников городского образования, на питание учащихся, на ремонт учебных учреждений – там, где он жизненно необходим – и на закупку столь же необходимого оборудования, - прокомментировал решение думы Юрий Ягодин, председатель комитета по социальным вопросам хабаровской городской думы.

Кроме того, в краевой столице продолжается стремительный рост количества территорий общественного самоуправления. В сентябре гордума зафиксировала и санкционировала деятельность 22 ТОС.