За липовые медотводы от вакцинации в Хабаровском крае завели пять уголовных дел Фото: Иван ВИСЛОВ

В Хабаровском крае завели уголовное дело из-за липовых справок о медотводе от вакцинации. Об этом сообщили в Росздравнадзоре.

В ведомстве провели мониторинг ситуации с необоснованным предоставлением справок и иных медицинских документов, обеспечивающих медицинский отвод от вакцинации. В частности, от коронавируса.

«На основании собранных материалов правоохранительными органами возбуждено пять уголовных дел по статье за подделку документа, предоставляющего права и освобождающего от обязанностей, в целях его использования или сбыт такого документа», — рассказали в надзорном ведомстве.

Преступников выявили, проведя контрольные закупки. Теперь нарушителям закона грозит до двух лет лишения свободы.

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