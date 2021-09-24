За липовые медотводы от вакцинации в Хабаровском крае завели пять уголовных дел
Фото: Иван ВИСЛОВ
В Хабаровском крае завели уголовное дело из-за липовых справок о медотводе от вакцинации. Об этом сообщили в Росздравнадзоре.
В ведомстве провели мониторинг ситуации с необоснованным предоставлением справок и иных медицинских документов, обеспечивающих медицинский отвод от вакцинации. В частности, от коронавируса.
«На основании собранных материалов правоохранительными органами возбуждено пять уголовных дел по статье за подделку документа, предоставляющего права и освобождающего от обязанностей, в целях его использования или сбыт такого документа», — рассказали в надзорном ведомстве.
Преступников выявили, проведя контрольные закупки. Теперь нарушителям закона грозит до двух лет лишения свободы.
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