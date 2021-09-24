Черные ящики потерпевшего крушение самолета Ан-26 нашли под Хабаровском

Ан-26 пропал с радаров вечером, 22 сентября во время технического полета. Фото Восточного МСУТ СКР

В Большехехцирском заповеднике продолжается осмотр места крушения самолета Ан-26. Напомним, что воздушное судно разбилось 22 сентября. Обломки самолета разбросаны по тайге.

Ан-26 пропал с радаров вечером, 22 сентября во время технического полета. Последняя зафиксированная точка - Большехехцирский заповедник, высота - 600 метров. В районе полета было облачно, ветрено и шел дождь. На борту находилось шесть членов экипажа.

Предварительная версия звучит так: самолет Ан-26 на высокой скорости влетел в сопку. Что послужило причиной - неблагоприятные погодные условия или ошибка пилотирования - выясняют следователи и комиссия Межгосударственного авиационного комитета.

Оперативники вместе со спасателями добрались до места ЧП к вечеру, 23 сентября. Выживших обнаружить не удалось. По информации источника, были найдены черные ящики, один из бортовых самописцев некритично поврежден. Также оперативники изымают уцелевшие документы с самолета. На месте катастрофы расчищают площадку для посадки вертолета.

Транспортный СК возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена». Следователи изъяли образцы топлива, переговоры членов экипажа с диспетчерами, летные документы, а также провели ряд допросов. Расследование держит на контроле прокуратура.

Воздушное судно принадлежит ЗАО «Летные проверки и системы». Компания занимается летными проверками наземных средств радиотехнического обеспечения полетов, авиационной электросвязи и систем светосигнального оборудования.