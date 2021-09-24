Мопедист погиб после столкновения с иномаркой в Хабаровском крае

Мопедист погиб столкновения с иномаркой в Хабаровском крае
Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
23 сентября на 53 километре дороги Сидима - Среднехорский района имени Лазо, водитель мопеда Alpha не справился с управлением и выехал на встречную полосу.
Двухколесный транспорт столкнулся с Nissan Safari. В результате ДТП водитель мопеда скончался по дороге в больницу.
Напомним, ранее в Хабаровске иномарка на пешеходном переходе сбила девочку-подростка. ДТП произошло на «зебре».
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