Хабаровские теплоходы будут отправляться на левый берег Амура с одной остановки Фото: Администрация Хабаровска

В Хабаровске, начиная с 25 сентября, все теплоходы, которые следуют на левый берег Амура, будут отплывать с остановки «Прибрежная». Далее маршруты соответствуют расписаниям ЗАО «Амурские пассажирские перевозки».

Время отправления с остановки «Прибрежная»:

- по маршруту Прибрежная - Речной вокзал - пос. Уссурийский - километры в 7:50;

- по маршруту Прибрежная - Речной вокзал - Садовая-1 - в 7:30;

- по маршруту Прибрежная - Речной вокзал - Телегино - Дубки - в 7:40.

Информацию по рейсам можно уточнить по номерам: 8-924-310-61-39 (ежедневно, кроме понедельника и четверга, с 8:00 до 20:00).