Хабаровские теплоходы будут отправляться на левый берег Амура с одной остановки
Фото: Администрация Хабаровска
В Хабаровске, начиная с 25 сентября, все теплоходы, которые следуют на левый берег Амура, будут отплывать с остановки «Прибрежная». Далее маршруты соответствуют расписаниям ЗАО «Амурские пассажирские перевозки».
Время отправления с остановки «Прибрежная»:
- по маршруту Прибрежная - Речной вокзал - пос. Уссурийский - километры в 7:50;
- по маршруту Прибрежная - Речной вокзал - Садовая-1 - в 7:30;
- по маршруту Прибрежная - Речной вокзал - Телегино - Дубки - в 7:40.
Информацию по рейсам можно уточнить по номерам: 8-924-310-61-39 (ежедневно, кроме понедельника и четверга, с 8:00 до 20:00).