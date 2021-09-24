Хоть на войну, хоть на пожар: военные сборы резервистов начались в Хабаровском крае

В Восточном военном округе (ВВО) идет формирование мобилизационного людского резерва Фото: Пресс-служба Восточного военного округа Минобороны России

В Восточном военном округе (ВВО) идет формирование мобилизационного людского резерва. Два месяца ушло на отбор кандидатов из числа тех, кто находится в запасе. Попасть в резерв захотели более 3500 человек.

Резервистам предстоит пройти переподготовку и доподготовку по новым военно-учетным специальностям. Это позволит им грамотно обращаться с современными образцами техники, которая стоит на вооружении ВВО. Резервисты станут дополнительной силой в военных конфликтах, а в мирное время будут привлекаться к ликвидации ЧС.

Первые сборы были посвящены формальностям: оформлению документов, завершению прохождения медкомиссий. После кандидатам в мобрезерв предстоит пройти отбор. Далее комиссии вынесут свои вердикты.

- После того как мы признаем граждан годными, они заключают контракт с Министерством обороны на нахождение в мобилизационном людском резерве. До них будут доведены требования основных положений уставов, обновлены знания в теоретических вопросах прохождения военной службы и график привлечения их к практическим мероприятиям, - сказал Андрей Степанов, военный комиссар Хабаровского края.

На практических занятиях кандидаты будут работать с военной и специальной техникой. Об этом сообщили в пресс-службе ВВО.