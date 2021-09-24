Экологические «Чистые игры» устроят для хабаровчан

Субботник и квест состоится в парке Дальдизель Фото: Администрация Хабаровска

25 сентября в 15:00 в Хабаровске пройдет экологический квест «Чистые игры». Мероприятие состоится на набережной Амура в парке Дальдизель, вблизи братской могилы рабочих Хабаровского окружного арсенала.

«Чистые игры» - это экологический и образовательный проект, который нацелен на очищение окружающей среды от мусора и освоение зов раздельного сбора отходов.

- Суть квеста в обучении через игру, что понятно для людей всех возрастов. Участники сразу видят результат своих трудов - множество мешков с мусором. В квесте обычно участвуют добровольцы, школьники, студенты, активисты и обычные жители. Комитеты по управлению районами выдадут перчатки и мешки, вывезут смешанный мусор, - отметила Александра Зенкова, представитель городского центра по организации досуга детей и молодежи.

В этой игре также будут участвовать активисты российского движения школьников с акцией «Экодежурный по стране», цель которой - формирование у школьников чувства ответственности за окружающий мир.

За период с 2017 по 2021 год в Хабаровске было проведено более 10 игр, убрано и рассортировано не менее 20 тонн мусора. Подробности акции можно узнать по телефону: 89246744812.