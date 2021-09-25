777 человек скончались от коронавируса в Хабаровском крае Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Хабаровском крае за минувшие 24 часа коронавирус подтвердился у 285 человек. Об этом сообщили в региональном минздраве.

Больше всего новых инфицированных зарегистрировано в Комсомольске - 84, в Хабаровске - 75, районе имени Лазо -26, в Солнечном - 15, в Хабаровском - 14, в Ульчском - 13, в Вяземском -12, в Амурском и Николаевском - 10. На остальной территории региона зафиксированы единичные случаи инфицирования.

- Выздоровели 284 жителя края, 36 пациентов находятся в тяжелом состоянии, 17 подключены к аппаратам ИВЛ. Трое скончались. Сейчас в регионе развернуто 1598 коек для ковид-больных. Из них свободно 386, - уточнили в пресс-службе ведомства.

КОНКРЕТНО

В Хабаровском крае привито от COVID-19 - 342 300 человек. Из них 317 367 получили оба компонента вакцины.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 82 319 случаев коронавируса:

76 231 человек выздоровели;

5311 находятся на лечении (1212 в стационаре, амбулаторно 4099);

Скончались 777 человек

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