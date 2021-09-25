Педагог из Хабаровска примет участие в конкурсе «Учитель года России – 2021» Фото: Правительство Хабаровского края

Педагог хабаровской школы №38 Дмитрий Морозов примет участие в конкурсе «Учитель года России – 2021». В Ростове-на-Дону преподавателю предстоит встретиться 85 соперниками из других регионов страны, сообщили в пресс-службе правительства Хабаровского края.

Кандидатура Дмитрия была выбрана не случайно. В прошлом году он стал финалистом конкурса «Учитель года Хабаровского края – 2021» , а также первым в номинации «Лучший учитель года» в городском конкурсе профессионального мастерства «Педагогический звездопад».

3 октября станет известна пятерка призеров заключительного этапа всероссийского конкурса. Победителя будут награждать в Москве, в Государственном Кремлевском дворце 10 октября. Обладатель почетного звания получит главный приз конкурса – Большого хрустального пеликана – и станет советником Министра просвещения Российской Федерации на общественных началах.

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