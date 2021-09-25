3,7 миллиарда направят для застройки Ореховой сопки в Хабаровске Фото: Администрация Хабаровска

Инфраструктурный кредит в 3,7 миллиарда рублей направят власти Хабаровского края на развитие микрорайона Ореховая сопка в столице региона. Об этом сообщил глава региона Михаил Дегтярев в своем телеграмм-канале.

Решение было принято на заседании Правительственной комиссии по региональному развитию, которое провел вице-премьер Марат Хуснуллин.

-Деньги планируется направить на строительство инженерных и дорожных сетей, а также на строительство детского сада на 320 мест. Общая площадь новой застройки обеспечит ввод 660 тысяч квадратных метров жилья, будет создано около 1,5 тысяч новых рабочих мест, - сообщил губернатор.

Сейчас на Ореховой сопке существенно затормозились работы по прокладке инженерных сетей. Мэр Хабаровска Сергей Кравчук потребовал у новосибирского подрядчика ООО «Интерпром» нагнать темпы строительства водопровода к микрорайону и предложил ему работать круглосуточно, чтобы сдать объект вовремя.

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