Гостем инаугурации губернатора Хабаровского края стал лауреат Нобелевской премии Риккардо Валентини Фото: Правительство Хабаровского края

24 сентября состоялась инаугурация губернатора Хабаровского края Михаиле Дегтярева. Ее гостем стал лауреат Нобелевской премии мира, профессор Университета Тушия (Италия), глава Европейского средиземноморского центра климатических изменений, климатолог Риккардо Валентини. Вместе с главой региона он обсудил «зеленый» прорыв края.

Гость из Италии отметил, что внимательно изучил геоположение Хабаровского края и считает его очень выгодным. В ответ Дегтярев предложил Валентини возглавить новую лабораторию по устойчивому развитию на базе Хабаровского государственного университета экономики и права.

- «Зелёный» прорыв – это курс, который озвучил Президент России Владимир Владимирович Путин. Хабаровский край в этом уже участвует. Мы выделяем 3 тыс га под агрохаб. Также запланированы большие проекты в сфере «зеленой» экономики и «зеленого» водорода на Севере региона. Президент России уже дал на последнем ВЭФ Правительству страны поручение – проработать и просчитать проект Тугурской ПЭС и завода по производству водорода с привлечением партнеров из Китая и Японии, - рассказал о планах нобелевскому лауреату Михаил Дегтярев.

Валентини задержится в Хабаровске еще на несколько дней. 27 числа он даст открытую лекцию в Хабаровском государственном университете экономики и права, познакомится с исследователями, которые могут войти в штатный состав этой лаборатории.

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