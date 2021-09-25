В Хабаровске прошел осенний субботник Фото: Администрация Хабаровска

В Хабаровске состоялся осенний субботник. Навести порядок в городе вышли 23 тысячи человек. А некоторые даже устроили небольшой праздник, сообщили в администрации города.

-Так, например, совместили приятное с полезным жители микрорайона Пятая площадка. Там жители высадили молодые деревья. К ним присоединился мэр города Сергей Кравчук.- Это мероприятие должно стать традицией в Хабаровске. Хочу сказать огромное спасибо семьям за то, что они поддержали акцию по высадке сосновой аллеи. Я уверен, что дети и их родители будут ухаживать за деревьями, которые они сегодня высадили, - сказал Кравчук.

Не остались в стороне управляющие компании и ТСЖ. Их представители привели в порядок 5 фасадов и цоколей, 12 контейнерных площадок, отремонтировали 21 спортивную и детскую площадку.

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