За сутки 280 человек заразились COVID-19 в Хабаровском крае Фото: Олег УКЛАДОВ

По данным регионального минздрава, в Хабаровском крае зарегистрировано 280 новых случаев COVID-19 за прошедшие сутки. С болезнью справились 282 пациента. Трое человек скончались за последние 24 часа.

По количеству заразившихся лидирует Хабаровск – 146 случаев. На втором месте Комсомольск – 30. Далее, в Вяземском районе – 40, в Хабаровском районе – 17, Комсомольском районе – 15, в Ульчском районе – 13. В остальных районах края выявлены единичные случаи заболевания.

- Всего в Хабаровском крае для зараженных коронавирусом подготовлено 1598 коек. Из них свободно 373. Также 36 пациентов находятся в тяжелом состоянии, 17 подключено к аппаратам ИВЛ, - сообщили в пресс-службе ведомства.

КОНКРЕТНО

В Хабаровском крае привито 342 714 человек, из них 317 768 человек прошли ревакцинацию.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 82 599 случаев заражения опасной болезнью. Всего на лечении находятся 5 306 пациентов. Из них 1225 стационарно, 4 081 амбулаторно.

Всего от COVID-19 умело 780 жителей региона, 76 513 человек выздоровели.

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