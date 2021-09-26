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Общество26 сентября 2021 6:29

На хабаровском «Воронеже» начали ремонтировать подъездную дорогу

На эти цели выделено больше 180 миллионов рублей
Илья ФЕДУЛОВ
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На хабаровском «Воронеже» начали ремонтировать подъездную дорогу

На хабаровском «Воронеже» начали ремонтировать подъездную дорогу

Фото: Правительство Хабаровского края

В пригороде Хабаровска, на подъезде к туркомплексу «Воронеж» начались ремонтные работы дороги. К концу сентября 2022 года рабочим привести в порядок более трех километров трассы. На эти цели выделено 187,7 миллионов рублей, из которых 144,6 миллионов предоставлено федеральным бюджетом.

– За последние годы туркомплекс приобрел популярность среди хабаровчан и жителей района. На «Воронеже» создан многофункциональный развлекательный центр, где можно отдыхать круглый год. Чтобы сделать это место доступнее и безопаснее для туристов, здесь реконструируют дорогу. Также новая дорога снизит аварийность на данном участке, особенно зимой, – сообщили в комитете по туризму министерства культуры края.

Пока что на участке проводятся земляные работы. До конца года строители должны отсыпать дорогу щебнем. На следующий год ее заасфальтируют, установят дорожные знаков, а также облагородят примыкающую территорию.

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