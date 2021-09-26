Владимир Путин провел видеоконференцию с новым главой Хабаровского края Фото: Правительство Хабаровского края

Спустя неделю после выборов 2021 года, Владимир Путин, президент РФ провел видеоконференцию с новоизбранными главами регионов России. В их числе, разумеется был и Михаил Дегтярев, губернатор Хабаровского края.

- Вы все уже опытные в своем деле и знаете, насколько ваша работа напряженная и ответственная. Важно работать ради людей и каждый день их подтверждать делами их доверие. Только так вы будете достойны такого высокого поста. Нужно решать наиболее острые социальные, экономические проблемы в своем регионе. И разумеется, конечно, обеспечить эффективное развитие. Я рассчитываю на ваш профессионализм и желаю успехов, - отметил Владимир Путин.

Михаил Дегтярев, с свою очередь добавил, что за 14 месяцев работы в регионе ему и его команде удалось доказать, что власть слышит людей.

- Я хочу поблагодарить лично вас, Владимир Владимирович, за доверие и поддержку, которую оказали жителям Хабаровского края. Девиз нашей команды – «Дела важнее слов». За этот год мы многое сделали, но главное еще впереди, - сказал глава региона.

Также президент пообещал оказывать всяческую поддержку новому губернатору Хабаровского края.

- Мы с вами давно знакомы. Надеюсь, что это тоже сыграет положительную роль. От себя добавлю, что вы можете рассчитывать и на мою поддержку в любом вопросе в интересах развития Хабаровского края, - заключил Владимир Путин.

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