В Хабаровске загорелся ТЦ «Леруа Мерлен» Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Хабаровске 26 сентября возник пожар в крупном строительном магазине «Леруа Мерлен», который находится по адресу Павла Морозова, 86. Пожарные отреагировали по повышенному номеру.

Очаг возгорания возник в техническом помещении магазина. Площадь пожара составила 1 квадратный метр.

- Загорелся кондиционер. До прибытия спасателей здание самостоятельно покинули порядка 100 человек. С огнем удалось справиться меньше, чем за полчаса. Пострадавших нет. В тушении было задействовано 38 человек и 11 пожарных машин, - отметили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Хабаровскому краю.

По факту ЧП проводится расследование.

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