Юнармейцы сыграли в мини-футбол на первом региональном турнире в Хабаровске Фото: Правительство Хабаровского края

В краевой столице состоялся первый региональный турнир по мини-футболу среди юнармейцев различных патриотических клубов и школ города. Он прошел на тренировочном поле СКА-Хабаровск, где встретились 17 команд.

На поле вышли 13 мужских и 4 женских команды. Соревнования проходили в двух возрастных группах – 13–15 и 16–18 лет.

– Цель состязаний – это не только популяризация футбола, но и юнармейского движения в целом. Спорт, творчество и всестороннее развитие молодежи – вот приоритеты нашего движения, – сообщил Николай Рожков, начальник регионального штаба «Юнармии» Хабаровского края.

По итогам товарищеских матчей среди девушек победила команда «Каскад-2». У юношей в возрасте 13–15 лет первое место занял коллектив «Эластика-1», а в группе 16–18 лет выиграли игроки «Рыбака».

В планах у регионального отделения «Юнармии» развивать не только футбол, но и другие виды спорта, такие как шахматы и шашки, лапта, пионербол, стрельба и хоккей.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

Наши соцсети:

- Instagram;

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Facebook.

- Telegram.