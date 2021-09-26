Погода в Хабаровске 27 сентября 2021: дождь и +22 Фото: Алексей ЖУРАВЛЕВ

В Хабаровск вернулось долгожданное тепло. Первый день рабочей недели приветствует горожан теплом до +22 градусов. Возможен небольшой дождь. Ночью ожидается от +8 до +10.

На юге края местами кратковременный дождь. Днем от +17 до +22 градусов. Ночью от +5 до +10. Порывы юго-восточного ветра ожидаются от 5 до 10 метров в секунду.

В центральных районах края также возможны небольшие дожди. В светлое время суток от +15 до +22, ночью от -3 до +8. Максимальная скорость ветра достигнет 10 метров в секунду.

На севере края преимущественно без осадков и до +22 днем. Ночью от -1 до +7. Ветер западный от 5 до 10 метров в секунду.

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