Число тяжелобольных коронавирусом в Хабаровском крае увеличилось до 36 человек Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Хабаровском крае за минувшие 24 часа коронавирус подтвердился у 281 человека. Об этом сообщили в региональном минздраве.

Больше всего новых инфицированных зарегистрировано в Хабаровске - 278, в Хабаровском районе -13.

На остальной территории региона зафиксированы единичные случаи инфицирования.

- Выздоровели 269 жителей края, 36 пациентов находятся в тяжелом состоянии, 17 подключены к аппаратам ИВЛ. Трое скончались. Сейчас в регионе развернуто 1598 коек для ковид-больных. Из них свободно 346, - уточнили в пресс-службе ведомства.

КОНКРЕТНО

В Хабаровском крае привито от COVID-19 - 342 742 человека. Из них 317 811 получили оба компонента вакцины.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 82 880 случаев коронавируса:

76 782 человека выздоровели;

5315 находятся на лечении (1252 в стационаре, амбулаторно 4063);

Скончались 783 человека.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

Наши соцсети:

- Instagram;

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Facebook.

- Telegram.