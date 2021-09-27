По итогам восьми месяцев 2021 года банк «Открытие» заработал 65 миллиардов рублей чистой прибыли по РСБУ. Чистая прибыль банка «Открытие» за восемь месяцев 2021 года составила 64,9 миллиарда рублей против 24,8 миллиарда рублей за аналогичный период прошлого года, согласно российским стандартам бухгалтерского учета.

Ключевые показатели банка за август 2021 года:

Активы банка в августе увеличились на 32,5 миллиарда рублей, или на 1,1%.

Кредитный портфель до вычета резервов вырос на 16 миллиардов рублей, или на 0,8%, преимущественно за счет портфеля юридических лиц (+13,5 миллиарда рублей, или +1,0%).

Средства клиентов увеличились на 55,3 миллиарда рублей, или на 2,7%, также в основном за счет юридических лиц (+53,5 миллиарда рублей, или +5,1%).

В августе банк «Открытие» заработал 6,2 миллиарда рублей чистой прибыли по РСБУ.

Комментарии по динамике ключевых показателей банка за восемь месяцев 2021 года:

С начала 2021 года активы банка «Открытие» выросли на 329 миллиардов рублей (+12,7%) до 2,92 триллиона рублей.

Кредитный портфель до вычета резервов увеличился на 291 миллиард рублей (+17,3%) до 1,98 триллиона рублей.

Кредитный портфель юридических лиц вырос на 206 миллиардов рублей (+17,3%) до 1395 миллиардов рублей. Объем выданных за восемь месяцев 2021 года кредитов корпоративным клиентам и клиентам сегмента малого и среднего бизнеса составил 905 миллиардов рублей, что на 29% выше, чем за аналогичный период прошлого года.

Кредитный портфель физических лиц увеличился на 85 миллиардов рублей (+17,1%), составив 580 миллиардов рублей на 1 сентября 2021 года. С начала 2021 года банк выдал 190 миллиардов рублей розничных кредитов, что на 33% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Средства клиентов по итогам восьми месяцев 2021 года выросли на 181 миллиард (+9,5%) до 2,09 триллиона рублей. Объем средств юридических лиц увеличился на 170 миллиардов рублей (+18%) до 1111 миллиардов рублей, средств физических лиц - на 11,2 миллиарда рублей (+1% с начала года) до 982 миллиардов рублей.

Чистая прибыль банка по итогам восьми месяцев 2021 года составила 64,9 миллиарда рублей против 24,8 миллиарда рублей годом ранее.

Доходы банка от клиентского бизнеса за восемь месяцев 2021 года составили 77,3 миллиарда рублей, что на 47% выше, чем за аналогичный период прошлого года. Динамика обусловлена увеличением чистого процентного дохода за счет роста кредитного портфеля и процентного дохода с одной стороны, и снижением процентного расхода за счет увеличения доли текущих счетов в средствах клиентов с другой стороны, а также ростом чистого комиссионного дохода.

Операционные доходы банка до отчислений в резервы составили 120,6 миллиарда рублей, что также на 47% выше результата за аналогичный период прошлого года (82,1 миллиарда рублей).

Операционные расходы за восемь месяцев 2021 года увеличились на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 44,9 миллиарда рублей.

Регуляторный капитал банка по состоянию на 1 сентября 2021 года составил 364,8 миллиарда рублей (+8,6% с начала года).

Нормативы достаточности капитала и ликвидности соблюдаются банком с существенным запасом: по состоянию на 1 сентября 2021 года Н1.0 составил 13,6% (при пороговом значении 11,5% с учетом надбавок), Н2 - 157,6% (пороговое значение: 15%), Н3 - 158,3% (пороговое значение: 50%).

* Показатели рассчитаны по внутренней методике банка «Открытие» на неконсолидированной основе.