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Общество27 сентября 2021 3:29

Краевые гранты получат самые эффективные районы Хабаровского края

Всего на поощрение выделено 25 миллионов рублей
Татьяна ЦВЕНГЕР
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Краевые гранты получат самые эффективные районы Хабаровского края

Краевые гранты получат самые эффективные районы Хабаровского края

Фото: Правительство Хабаровского края

Краевое министерство экономического развития сделало оценку эффективности органов местного самоуправления за прошедший 2020 год. Наилучшие результаты показали семь районов, которые уже в октябре 2021 года получат гранты из краевого бюджета на общую сумму в 25 миллионов рублей.

- Все муниципалитеты работают над улучшением экономической и социальной ситуации. Мы оцениваем эту работу как экономисты, а население - по изменению качества жизни. Есть те, кто показал себя с лучшей стороны. Для стимулирования и поощрения лучших районов с 2011 года в регионе введена грантовая поддержка, - рассказала Маргарита Бастрикина, заместитель министра, начальник управления экономического развития территорий.

Эффективность оценивается в разных сферах: от поддержки малого бизнеса до удовлетворенности населения работой местной власти. В 2020 году лидерами оказались Хабаровск, Нанайский, Хабаровский, Комсомольский, Амурский, Охотский и Аяно-Майский районы. Главы городов и районов получат от 2,9 до четырех миллионов рублей. Полученные средства будут направлены на ремонт школ и детских садов, строительство спортивных и детских площадок, ремонт дорог, инфраструктуры, приобретение оборудования и транспортных средств, оказание финансовой поддержки учреждениям социальной сферы.

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