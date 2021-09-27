Решетки ливневок массово крадут в Комсомольске-на-Амуре Фото: Администрация Комсомольска-на-Амуре

Шесть чугунных решеток с колодцев ливневок украли на Комсомольском шоссе в конце прошедшей недели. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Комсомольска-на-Амуре. Это уже не первый эпизод с пропажей решеток.

Как выяснилось, в двадцатых числах августа произошла первая кража. Тогда злоумышленники украли пять решеток. В прошедшую субботу, 25 сентября, новые решетки появились на четырех колодцах. Таким образом, сейчас открытыми стоят семь колодцев.

На изготовление одной решетки уходит 17 тысяч рублей из бюджета Города юности. Кроме того, из-за открытых колодцев опасности подвергаются проезжающие автомобили. Сейчас администрацией подано заявление в полицию о краже.

- Администрация Комсомольска просит горожан, обладающих информацией о ворах, и тех, кто покрывает их, принимая решетки в виде металлолома, сообщить об этом в полицию, - добавили в пресс-службе администрации Комсомольска.

Кроме того, городская администрация попросила владельцев пунктов приема металлолома сообщать о случаях сдачи решеток ливневок.

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