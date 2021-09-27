На шесть лет в колонию строгого режима сядет драгдилер в Хабаровске Фото: Артем КИЛЬКИН

Драгдилера арестовали и осудили в Хабаровске. Молодой человек уже не в первый раз попадается на незаконной деятельности. Поймать его удалось лишь на втором эпизоде.

Так, по информации пресс-службы прокуратуры Хабаровского края, осенью 2020 года мужчина разместил в интернете объявление о незаконном заработке, связанном с оборотом наркотиков.

- За вознаграждение мужчина получал крупные партии наркотиков, расфасовывал их и сбывал через тайники в заранее оговоренных местах Хабаровска, - объяснили в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края.

В первый раз молодого человека поймали на попытке сделать «закладку» в переулке Облачном. Там он должен был забрать партию наркотиков для дальнейшей расфасовки. Однако его задержали правоохранители. В ходе расследования обвиняемый помогал следствию информацией о себе и других участниках преступления.

Казалось бы, на этом история должна была закончиться, но молодой человек решил не останавливаться. Полагая, что за ним уже не наблюдают сотрудники правоохранительных органов, мужчина продолжил заниматься сбытом наркотиков. Вскоре его вновь задержали, а при обыске его квартиры изъяли наркотики.

- Оплату мужчина получал криптовалютой. Для придания криминальным доходам законного вида преступник конвертировал деньги в рубли и переводил их на счета своей жены, - добавили в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края.

С учетом смягчающих обстоятельств, признания вины, активного способствования расследованию преступления, дачи показаний, изобличающих преступную деятельность других соучастников, наличия детей на иждивении, мужчину приговорили к шести годам и шести месяцам лишения свободы в колонии строгого режима. Кроме того, суд назначил штраф в 50 тысяч рублей.

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