Практически 2 миллиарда рублей выделено на достройку ЖК «Амурские зори» в Хабаровске Фото: Правительство Хабаровского края

На достройку ЖК «Амурские зори» выделено 1,78 миллиарда рублей. Об этом сообщила пресс-служба правительства Хабаровского края. Из Фонда защиты прав дольщиков поступило 1,78 миллиарда рублей, а из краевого бюджета – 285,03 миллиона рублей.

Сейчас в достройке нуждаются два дома на улице Салтыкова-Щедрина и один на улице Кавказской. Всего без жилья осталось 902 обманутых дольщика.

- Мы подготовили документы о создании заключения о смене застройщика. Кроме того, пакет документов будет направлен в федеральный минстрой для получения аналогичного заключения комиссии. После одобрения ведомства заявления отправятся в арбитражный суд. После принятия решения судом о смене застройщика, им выступит фонд Хабаровского края, то есть фактически достраивать будет государство, - рассказал Сергей Желонкин, генеральный директор фонда Хабаровского края по защите прав граждан-участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков.

После пройденных процедур будет выбран подрядчик и на объектах возобновится строительство. Все экспертизы займут около 10 месяцев. Готовность домов оценивается от 47% до 58%.

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