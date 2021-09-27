Новый культурный центр построят в Николаевске-на-Амуре до конца 2022 года. Фото: телеграм-канал «Пулемет Дегтярева».

В Николаевске-на-Амуре готовятся к строительству нового центра культурного развития. Как сообщил губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев в своем телеграм-канале «Пулемет Дегтярева», уже определен подрядчик и идет процедура заключения контракта.

- Как говорят в министерстве культуры Хабаровского края, новый центр должен стать культурным форпостом всех северных территорий. Ожидается, что на его базе будут проходить масштабные краевые и межрайонные мероприятия, фестивали, выставки, гастроли краевых коллективов, - сообщил Михаил Дегтярев.

Средства на строительство центра будут привлечены из федерального и краевого бюджетов. В эксплуатацию его планируют сдать до конца 2022 года.

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