Хабаровчанка на иномарке легла на бок в центре города

Поздним вечером в воскресенье, 26 сентября, на улице Запарина автомобиль Nissan March столкнулся с Volkswagen и Kia. За рулем Nissan March оказалась молодая девушка. В результате ДТП никто не пострадал, кроме автомобилей.

- ДТП произошло на улице Запарина. Девушка не успела остановиться. Задела сначала Volkswagen, а потом упала на капот Kia. Никто не пострадал. Что самое печальное - страховки нет, - рассказала аварийный комиссар Центра автомобильных услуг.

Столкновение произошло при подъеме в сторону кинотеатра «Гигант». Больше всего пострадал автомобиль Nissan March. Теперь девушке придется потратиться на ремонт кузова иномарки из своего кармана.

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