Три группы браконьеров задержали в Бикинском районе: люди собирали шишки Фото: Правительство Хабаровского края

Инспекторы лесного надзора Хабаровского края выехали с рейдом в Бикинский район. Специалисты обошли леса, где обычно и промышляют нарушители. В результате было обнаружено сразу три группы. На всех были составлены протоколы об административных нарушениях.

На территории экологического коридора «Стрельников» инспекторы задержали мужчин и женщин средних лет. Большинство – из Приморского края. Там сбор шишек разрешен с 15 сентября. А вот в Хабаровском крае шишка кедра можно собирать лишь с начала октября по конец марта. Именно незнанием местных законов люди и объяснили свое правонарушение. Всего люди успели собрать 6 мешков шишек. Всю добычу изъяли и после оформления протокола они будут отправлены для дальнейшего лесовосстановления на территориях края.

- Граница между нашими регионами размыта, так как территориально она в одном месте, а дорожные знаки установлены в другом месте. Из-за этого часто возникает путаница. Разница около километра, что вызывает проблемы. За несвоевременный сбор штраф составляет от 500 до 1000 рублей. При этом продать мешок шишек можно от 2500 до 3000 рублей за 30 килограмм. Из-за этого случаев меньше не становится, - рассказал Валерий Седойкин, участковый лесничий филиала «Бикинского лесничества» КГКУ «Аванское лесничество».

Дополнительный штраф можно получить за повреждение деревьев. Нередко браконьеры используют «когти», благодаря которым могут взобраться на дерево и сорвать еще зеленые шишки.

- В регионе установлен конкретный срок сбора шишек кедра корейского именно потому, что к этому времени продукт успевает дозреть. Только в этом случае животные, обитающие в лесах, успевают использовать орехи в качестве корма. Недостаток кормовой базы может повлечь за собой нарушения в пищевой цепочке экосистемы, – добавил Валерий Седойкин.

Как отметили в краевом комитете лесного хозяйства, чаще всего сборами занимаются группы людей из числа не местных. Шишки обычно продают в Китай, где они пользуются популярностью в народной медицине.

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