Мужчина трижды ударил товарища ножом в грудь в Хабаровском крае Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ванинском районе мужчину осудили по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением предмета, используемого в качестве оружия».

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Хабаровского края, в один из вечеров преступник выпивал в компании товарища. Мужчины принимали на грудь спиртное. Посиделка не задалась, ведь в какой-то момент преступник схватил лежащий рядом нож и трижды ударил своего товарища в грудь. Потерпевший выжил, однако получил тяжкий вред здоровью.

- Подсудимый признал свою вину полностью и раскаялся в содеянном. Суд признал его виновным и назначил наказание в виде четырех лет и девяти месяцев лишения свободы в колонии строгого режима, - добавили в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края.

Пока приговор не вступил в законную силу.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- Instagram;

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Facebook;

- Telegram.