Спасатели завершили работу на месте крушения самолета Ан-26 под Хабаровском

Спасатели готовили площадку для посадки Ми-8 Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

В Большехехцирском заповеднике завершился осмотр места крушения самолета Ан-26 под Хабаровском. Напомним, что 22 сентября воздушное судно пропало с радаров в 38,7 километра от аэропорта краевой столицы. Обломки самолета нашли на следующий день.

Ан-26 отправился в последний технический рейс в 14:59, спустя несколько часов связь с экипажем пропала. В тот же вечер развернулась поисковая операция, которая не увенчалась успехом. Обнаружить обломки воздушного судна удалось лишь наутро 23 сентября на склоне горы Хребтовая.

Вертолеты не смогли сесть в районе катастрофы из-за высоких деревьев. Группа следователей, прокуроров и сотрудников МАК отправилась на место ЧП в сопровождении вооруженных егерей. Путь до обломков занял около пяти часов. Оперативники взялись за осмотр останков самолета Ан-26, спасатели стали готовить площадку для посадки Ми-8. Работы группа завершила 27 сентября.

- Сводная группировка завершила работы на месте крушения самолета Ан-26. Спасатели оказали помощь оперативно-следственной группе, провели разбор конструкций самолета, распиловку деревьев для обеспечения доступа к необходимым деталям и предметам для дальнейших следственных мероприятий, - сообщили в пресс-службе главка МЧС РФ по Хабаровскому краю.

Все члены экипажа погибли, их семьям выплатят по 1 миллиону рублей. Родственникам оказывают психологическую помощь и информационную поддержку.