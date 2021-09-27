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Общество27 сентября 2021 10:13

Кандидатуру уполномоченного по правам человека выдвинули в Хабаровском крае

Назначение должен согласовать парламент региона
Егор ФАЛХВАДЗЕ
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Игорь Чесницкий родился 7 ноября 1964 года в Хабаровске. Фото: hpravo.khv.ru

Игорь Чесницкий родился 7 ноября 1964 года в Хабаровске. Фото: hpravo.khv.ru

В Законодательную думу Хабаровского края внесена кандидатура уполномоченного по правам человека. Соответствующее предложение сделал губернатор региона Михаил Дегтярев. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

- В соответствии с законом вношу в Законодательную думу Хабаровского края кандидатуру Игоря Чесницкого для назначения уполномоченным по правам человека в Хабаровском крае, - написал Михаил Дегтярев.

СПРАВКА «КП»

Игорь Чесницкий родился 7 ноября 1964 года в Хабаровске. Получил два высших образования по специальностям «Лечебное дело» и «Государственное и муниципальное управление». Карьеру начал в 1987 году в качестве врача анестезиолога-реаниматолога городской больницы №2 Комсомольска-на-Амуре.

Долгое время работал в сфере здравоохранения региона, затем ушел в чиновники. Трудился в должностях первого замглавы Комсомольского района, председателя собрания депутатов, первого замминистра соцзащиты населения края.

Уполномоченным по правам человека назначен в 2016 году.