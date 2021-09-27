Сирены завоют по всему Хабаровскому краю в начале октября. Фото комитета правительства Хабаровского края по гражданской защите

Жителей Хабаровского края ждет не самое приятное для ушей, но важное для национальной безопасности мероприятие. По всему региону 6 октября пройдет комплексная проверка региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения или (РАСЦО). Если говорить проще, то включатся сирены.

Такие испытания необходимы в рамках тренировки по гражданской обороне и поддержания систем оповещения в состоянии готовности.

- Сирены будут непрерывно работать в течение пяти минут - с 11:40 до 11:45. Для жителей края прозвучит единый предупредительный сигнал «Внимание всем!» После него по радио и на ТВ передадут экстренное сообщение. Никаких дополнительных действий от людей не требуется. Также предупреждение будет дано в течение минуты в 10:43. А в 11:46 будет объявлено о завершении проверки, - сообщили в комитете правительства Хабаровского края по гражданской защите.

Комплексная проверка систем оповещения проводится два раза в год не только в Хабаровском крае, но и по всей стране.