Шесть школьных классов закрыли на карантин из-за коронавируса в Биробиджане

У всех школьников возьмут тесты на коронавирус Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Коронавирус и ОРВИ разгулялись в Биробиджане. Уже шесть классов отправили на карантин из-за ковида, еще семь ушли на каникулы из-за простуды. Об этом сообщили в пресс-службе администрации областной столицы.

Коронавирус свалил с ног учеников в лицее №23 и школах №№ 5, 10, 7. В гимназии №1 пятеро воспитанников и в школе №8 двое учащихся отправлены на карантин как контактные. В средней коррекционной школе и в школе №14 семь классов ушли на внеплановые каникулы по ОРВИ.

- Две недели школьники будут учиться дома дистанционно. У всех возьмут тесты на коронавирус. Руководство учреждений образования провело мероприятия по дезинфекции помещений, где занимались дети, а также в столовой и коридорах, - сообщил Александр Головатый, мэр Биробиджана.

Школьники вернутся на занятия после того, как тест на коронавирус покажет отрицательный результат у всех учеников.