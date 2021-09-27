Уголовное дело возбуждено после гибели двух человек при взрыве газа в Хабаровском крае

Примерно в 14:30 часов по местному времени рабочие проводили слесарные работы на аэраторе Фото: Прокуратура Хабаровского края

Следователи взялись за выяснение причин взрыва газометана в поселке Новый Ургал. Напомним, что трагедия произошла 27 сентября на предприятии ООО «БАМ Сервис». ЧП унесло жизни двух рабочих.

Сотрудники компании, отвечающей за содержание основных канализационных сооружений, ремонтировали очистные. Примерно в 14:30 часов по местному времени рабочие проводили слесарные работы на аэраторе. В этот момент газометан взорвался, унеся с собой жизни мужчин.

- Уголовное дело возбуждено по статье «Нарушение требований охраны труда». Следователями проведен осмотр места происшествия, назначены экспертизы, допрашиваются свидетели, устанавливаются обстоятельства случившегося. В ходе расследования будет дана оценка соблюдению правил безопасности на производстве, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Хабаровскому краю и ЕАО.

Свою проверку проводит прокуратура региона. Максимальное наказание по статье - до пяти лет колонии.