Погода в Хабаровске 28 сентября 2021: без осадков днем и дождь ночью
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
28 сентября порадует хабаровчан теплой погодой. Днем в столице региона ожидается до +22 градусов. Осадков не будет. Ночью столбики термометров опустятся до +12. Возможен дождь. Теплый юго-западный ветер будет дуть со скоростью 6-11 метров в секунду, сообщили в региональном главке МЧС.
На юге края местами пройдут кратковременные дожди. В светлое время суток ожидается от +18 до +23 градусов. Ночью - от +9 до +14. Скорость юго-западного ветра составит до 10 метров в секунду.
В центральных районах также ожидаются незначительные осадки. В течение дня столбики термометров покажут от +17 до +23 градусов. Ночью существенно похолодает: от +2 до +15. Ветер южный, юго-западный 5-13 метров в секунду.
На севере региона ливневые дожди прогнозируются в Охотском районе. На остальной территории существенных осадков не будет. Днем от +7 до +22 градусов. Ночью - от +1 до +11. Ветер различных направлений будет дуть со скоростью от 5 до 13 метров в секунду. Местами на побережье возможны порывы до 18 метров в секунду.
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