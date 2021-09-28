Коронавирус в Хабаровском крае: заболели 283 человека Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Хабаровском крае за сутки коронавирус был обнаружен у 283 человек. Об этом сообщили в минздраве региона.

Больше всего заболевших выявлено в Хабаровске (250), еще 27 зараженных - в Хабаровском районе, пятеро - в Ванинском, один - в Ульчском.

- Выздоровел 271 житель края. 36 по-прежнему находятся в тяжелом состоянии, 17 подключены к аппаратам ИВЛ. Двое скончались, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Сейчас в Хабаровском крае развернуто 1598 коек для ковид-больных. Свободны 343.

КОНКРЕТНО

В Хабаровском крае привито от COVID-19 - 343 687 человек. Из них 319 062 получили оба компонента вакцины.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 83 163 случая коронавируса:

77 043 человека выздоровели;

5335 находятся на лечении (1255 в стационаре, амбулаторно 4080);

Скончались 785 человек.

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