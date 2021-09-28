В Хабаровском крае начала свою работу мобильная детская поликлиника
Фото: Правительство Хабаровского края
Детская поликлиника на колесах появилась в Хабаровском крае. Маленькие пациенты из разных районов смогут посетить врачей частного медучреждения совершенно бесплатно, сообщили в региональном минздраве.
К малышам и подросткам из сел и деревень края приедут хирург, лор, ортопед, невролог и эндокринолог. Также в мобильной поликлинике можно будет пройти УЗИ-диагностику.
В автобусе для комфорта юных пациентов в любую погоду установлено отопление, вентиляция и система кондиционирования.
Первым населенным пунктом в работе проекта станет село Калинка. Далее бригада отправится в села Князе-Волконское-1 и Восточное, а после - в Бикинский район.
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