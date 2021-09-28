Банк «Открытие»: дальневосточники оказались довольны своим доходом

Половина россиян считает, что деньги им даются с большим трудом. При этом лишь 1% деньги не интересуют вовсе, а своими нынешними доходами полностью удовлетворены и не хотят иметь больше только 3% наших сограждан. Таковы результаты опроса*, проведенного банком «Открытие».

О своем умении зарабатывать деньги заявили 25% опрошенных. Больше всего таких умельцев на Дальнем Востоке (30%), меньше всего в Центральном федеральном округе (22%). При этом 49% россиян деньги даются с большим трудом. Тут среди лидеров тоже Дальний Восток (54%), тогда как на Северном Кавказе низко оценивают свои финансовые способности лишь 38%. Четверть россиян (25%) признались, что не умеют зарабатывать, но хотели бы научиться. Деньги совсем не интересуют 1% россиян в целом и 3% жителей Москвы и Московской области. 51% россиян сказали, что им хватает денег, которые они зарабатывают. При этом 40% их хватает из-за умения экономить и только 11% - потому что достаточно зарабатывают. Выше всего доля тех, кто, по собственным оценкам, зарабатывает достаточно - на Дальнем Востоке и в Московском регионе (по 16%), ниже всего - на Урале и в Центральном федеральном округе (по 6%). 49% россиян заявили о нехватке денег. При этом 36% назвали причиной нехватки малые заработки. Чаще всего так отвечали жители Центрального федерального округа (47%) и Сибири (44%), реже других - москвичи (29%) и жители Дальнего Востока (30%). У 13% россиян причина дефицита денег - неумение экономить. Идеальными свои нынешние доходы назвали лишь 3% опрошенных. Больше всего абсолютно довольных своими доходами в Москве и Московской области (8%), на Северном Кавказе таких нет. 61% респондентов хотел бы иметь доходы в два-три раза больше, чем сейчас. 20% заявили о желании зарабатывать в пять-семь раз больше, а еще 16% - в 10-20 раз больше, чем зарабатывают сейчас.

Свои способности тратить россияне оценили гораздо выше, чем умение зарабатывать. 60% опрошенных заявили, что расходуют деньги разумно и эффективно. Этот показатель в среднем одинаков во всех российских макрорегионах, за исключением Сибири (51%) и Южного федерального округа (52%). 16% респондентов сообщили, что не умеют тратить, но им всегда хватает. 14% похвастали умением тратить деньги с размахом. Еще 11% сказали, что не умеют тратить и предпочитают копить, причем этот показатель тоже примерно одинаков по всей России. При этом 50% россиян заявили, что хотели бы иметь возможность тратить больше, чем сейчас. Идеальными свои нынешние расходы считает 21% опрошенных. 24% хотели бы тратить в два-три раза меньше, чем сейчас, 4%- в пять-семь раз меньше и еще 1% - в 10-20 раз меньше своих нынешних расходов.

*Опрос проведен банком «Открытие» 17-22 сентября по репрезентативной выборке среди 1015 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек. Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь», «Открытие Брокер», Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие», АО «Балтийский лизинг», ООО «Открытый лизинг», ООО «Открытие Факторинг», «РГС Банк», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА(RU)»), «Эксперт РА» («ruAA») и НКР («АA+.ru»), а также международными агентствами Fitch («BB+») и Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.