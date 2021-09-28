В ЕАО при таинственных обстоятельствах погиб рыбак: машину нашли под водой Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

ЧП произошло в Еврейской автономной области. Там в районе седьмого километра автодороги Биробиджан - Щукинка при загадочных обстоятельствах погиб мужчина. Его тело вместе с машиной достали из озера спасатели. О произошедшем сообщили в региональном главке МЧС.

Как рассказали в ведомстве, вызов поступил от друга погибшего. Он рассказал, что накануне они вместе приехали к озеру на рыбалку. Утром, когда мужчина проснулся, в воде он обнаружил вещи приятеля. Но ни его самого, ни машины рядом не было.

- После трех часов поисков в мутной воде заболоченного озера автомобиль и мужчина без признаков жизни были обнаружены на дне в четырех метрах от берега, - добавили в пресс-службе ГУ МЧС Хабаровского края и ЕАО.

Информация о произошедшем передана в региональный следственный комитет.

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