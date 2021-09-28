Команда ДГК заняла второе место в третьей Спартакиаде Группы РусГидро

В напряженной борьбе золото досталось команде ДРСК.

Три дня победители пяти региональных отборочных этапов третьей Спартакиады Группы РусГидро боролись за звания чемпионов по четырем видам спорта: легкоатлетическое троеборье, плавание, настольный теннис и волейбол. Всего в данном спортивном мероприятии приняли участие 120 спортсменов из более чем 40 предприятий Группы РусГидро. В финале за звание победителей боролись восемь сильнейших команд: «Юг», «Центр», «Сибирь», «Дальний Восток», «Волга», а также лидеры корпоративных спартакиад крупных подконтрольных обществ ПАО «РусГидро» - ДРСК, ДГК и Якутскэнерго.

В финале за золото боролись команды ДРСК и ДГК, исход соревнований опередил волейбольный турнир. В напряженной борьбе золото досталось команде ДРСК. Второе почетное место заняла команда ДГК, тройку сильнейших замкнула сборная группы «Сибирь». Команде ДРСК в этот раз удалось взять реванш у ДГК за проигрыш в волейболе в 2018 году и увезти переходящий Кубок председателя правления РусГидро с собой.

Спортивными достижениями отличились следующие работники Дальневосточной генерирующей компании: в настольном теннисе в парном разряде серебро у Эммы Черник (Комсомольские тепловые сети) и Евгения Чернакова (Амурская генерация); в легкоатлетическом троеборье Ирина Калайтанова (Нерюнгринская ГРЭС) заняла бронзу, в эстафете 2х200 Ирина Калайтанова (Нерюнгринская ГРЭС) и Дмитрий Бибиков (Приморская генерация) взяли бронзу; в индивидуальном соревновании по плаванию серебро у Алексея Иванченко (Хабаровская генерация).

- По составу участников Спартакиады можно изучать географию нашей страны. Из года в год спортсмены ДГК своими высокими достижениями подтверждают, что наша команда неоспоримо является одной из сильнейших среди «дочек» РусГидро, и спортивная культура очень развита у энергетиков. Спартакиады и турниры направлены не только на продвижение здорового образа жизни, повышение уровня спортивного мастерства и укрепление командного духа сотрудников ДГК, но развивают стремление бороться и побеждать не только в спорте, а также в жизни и в производственной деятельности. От всей души поздравляем наших спортсменов! - поздравил победителей и участников соревнований генеральный директор АО «Дальневосточная генерирующая компания» Михаил Шукайлов.

Проведение внутрикорпоративных мероприятий является доброй традицией - помимо Спартакиады РусГидро, в ДГК ежегодно проводятся свои турниры и спартакиады, что, безусловно, является хорошей базой для подготовки спортсменов для участия уже в более крупных спортивных соревнованиях.