Свыше 25 000 человек вышли на субботник в Хабаровске Фото: Администрация Хабаровска

Во Всероссийском субботники приняли участие свыше 25 тысяч хабаровчан. Они навели порядок во дворах и парках, на территориях школ, училищ, вузов и предприятий, сообщили в администрации города.

Горожане облагородили 106 бесхозных территорий, расчистили 43 несанкционированные свалки, убрали мусор с газонов, отремонтировали 26 спортивных и 30 контейнерных площадок, а также посадили деревья и отмыли цоколи.

— МПС «Северная» приняла по итогам субботника 415 тонн твёрдых коммунальных отходов. Мэр Хабаровска на аппаратном совещании в понедельник дал поручение вывезти с улиц все оставшиеся после субботника мешки с мусором и сухие ветки до 12 часов вторника, — рассказал первый заместитель мэра Хабаровска по городскому хозяйству Алексей Богданов.

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